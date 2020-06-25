Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Рябинский уточнил дату и место следующего боя Поветкина

Рябинский уточнил дату и место следующего боя Поветкина
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе с участием россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта состоится в середине августа 2020 года в британском городе Брентвуде. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Дата 15 августа пока не утверждена. Но там пройдёт бой Поветкина. Планируется, что это будет середина августа», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Сообщается, что поединок состоится в особняке британского промоутера Эдди Хирна, который был переоборудован в тренировочный лагерь. На территории особняка запланировано четыре турнира, каждый из которых будет состоять из пяти боёв.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед, 2 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе, у 32-летнего Уайта 27 побед и 1 поражение.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020