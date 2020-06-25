Рябинский уточнил дату и место следующего боя Поветкина

Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе с участием россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта состоится в середине августа 2020 года в британском городе Брентвуде. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Дата 15 августа пока не утверждена. Но там пройдёт бой Поветкина. Планируется, что это будет середина августа», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Сообщается, что поединок состоится в особняке британского промоутера Эдди Хирна, который был переоборудован в тренировочный лагерь. На территории особняка запланировано четыре турнира, каждый из которых будет состоять из пяти боёв.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед, 2 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе, у 32-летнего Уайта 27 побед и 1 поражение.