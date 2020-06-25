Рябинский уточнил дату и место следующего боя Поветкина

Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе с участием россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта состоится в середине августа 2020 года в британском городе Брентвуде. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
«Дата 15 августа пока не утверждена. Но там пройдёт бой Поветкина. Планируется, что это будет середина августа», — приводит слова Рябинского ТАСС.
Сообщается, что поединок состоится в особняке британского промоутера Эдди Хирна, который был переоборудован в тренировочный лагерь. На территории особняка запланировано четыре турнира, каждый из которых будет состоять из пяти боёв.
На счету 40-летнего Поветкина 35 побед, 2 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе, у 32-летнего Уайта 27 побед и 1 поражение.
- 25 июня 2020
-
13:00
-
12:08
-
12:01
-
11:10
-
10:02
-
09:10
-
06:36
-
05:20
-
00:13
-
00:07
- 24 июня 2020
-
23:52
-
22:48
-
21:38
-
21:10
-
20:28
-
18:48
-
17:31
-
16:02
-
15:41
-
14:35
-
14:25
-
13:26
-
12:34
-
11:33
-
10:04
-
09:31
-
09:04
-
00:59
- 23 июня 2020
-
23:35
-
22:48
-
21:28
-
21:11
-
20:28
-
19:25
-
18:12