«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 55

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 25 июня, состоится вечер смешанных единоборств BFC 55, где пройдёт два объединённых турнира — по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.



Турнир К-1 начался в 20:00 мск, а в 22:00 мск последует турнир ММА.



В главном бою вечера за пояс чемпиона BFC по правилам MMA любители единоборств увидят непобеждённого Азамата Джамхатова (5-0) и легковеса Евгения Сибирского-Манько (6-5).



В главном бою вечера по правилам К-1 любители единоборств смогут увидеть Евгения Волчека (5-1) и Никиту Шостака (6-1).



Следить за онлайн-трансляцией BFC 54 можно на «Чемпионате».