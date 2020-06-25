«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 55
В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 25 июня, состоится вечер смешанных единоборств BFC 55, где пройдёт два объединённых турнира — по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.
Турнир К-1 начался в 20:00 мск, а в 22:00 мск последует турнир ММА.
В главном бою вечера за пояс чемпиона BFC по правилам MMA любители единоборств увидят непобеждённого Азамата Джамхатова (5-0) и легковеса Евгения Сибирского-Манько (6-5).
В главном бою вечера по правилам К-1 любители единоборств смогут увидеть Евгения Волчека (5-1) и Никиту Шостака (6-1).
Следить за онлайн-трансляцией BFC 54 можно на «Чемпионате».
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