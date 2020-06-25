Менеджер Нурмагомедова назвал турнир, на котором выступит Хабиб

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что следующий поединок российского бойца состоится на турнире UFC 253.



«Команда Хабиба. Скоро на UFC 253», — написал Али Абдель-Азиз в своём «инстаграме».



Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гэтжи, поединок планируется провести в сентябре 2020 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в MMA.



Турнир UFC 253 должен пройти в Абу-Даби 19 сентября 2020 года. Примечательно, что Джастин Гэтжи также является клиентом Абдель-Азиза.