Джон Джонс готов оставаться вне боёв ещё 2–3 года

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс признался, что готов и дальше конфликтовать с президентом лиги Даной Уайтом и оставаться вне боёв несколько лет. Напомним, американец требует увеличить выплаты бойцам промоушена.

«Если мне придётся сохранять плохие отношения с Уайтом, не драться ещё два-три года, но обеспечить светлое будущее, меня будут помнить по этому поступку. Благодаря этому обо мне будут вспоминать даже больше, чем из-за боёв и побед. Обо мне будут говорить, что я отстаивал будущее молодых спортсменов», — приводится слова Джонса на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, конфликт Джона Джонса и Даны Уайта начался после того, как президент лиги отказался удовлетворить финансовые запросы бойца и отказался от организации схватки Джонса с Фрэнсисом Нганну.