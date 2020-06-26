Жена боксёра Сергея Ковалёва получила гражданство США и показала фото на фоне «Мерседеса»

Наталья Ковалёва, супруга бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва, объявила, что теперь у неё есть американский паспорт.
«Ну вот теперь и я имею американское гражданство», — написала Ковалёва в своём «инстаграме», прикрепив текст к своей фотографии, сделанной на фоне «Мерседеса».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ковалёвой.
37-летний Сергей Ковалёв — чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super (2014—2016), IBF (2014—2016), WBO (2013—2016, 2017—2018, 2019). Боксёр года по версии The Ring, WBO, Sports Illustrated, USA Today (2014). Занимал второе место в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории по версии The Ring (2 ноября 2015 года — 19 ноября 2016 года, 22 марта 2017 года — 17 июня 2017 года).
- 26 июня 2020
-
11:00
-
10:02
-
09:42
-
09:02
-
03:29
-
00:33
- 25 июня 2020
-
23:42
-
22:54
-
21:42
-
20:53
-
20:45
-
19:41
-
17:24
-
16:21
-
15:31
-
15:00
-
14:04
-
13:00
-
12:08
-
12:01
-
11:10
-
10:02
-
09:10
-
06:36
-
05:20
-
00:13
-
00:07
- 24 июня 2020
-
23:52
-
22:48
-
21:38
-
21:10
-
20:28
-
18:48
-
17:31
-
16:02