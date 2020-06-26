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Жена боксёра Сергея Ковалёва получила гражданство США и показала фото на фоне «Мерседеса»

Жена боксёра Сергея Ковалёва получила гражданство США и показала фото на фоне «Мерседеса»
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Наталья Ковалёва, супруга бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва, объявила, что теперь у неё есть американский паспорт.

«Ну вот теперь и я имею американское гражданство», — написала Ковалёва в своём «инстаграме», прикрепив текст к своей фотографии, сделанной на фоне «Мерседеса».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ковалёвой.

37-летний Сергей Ковалёв — чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super (2014—2016), IBF (2014—2016), WBO (2013—2016, 2017—2018, 2019). Боксёр года по версии The Ring, WBO, Sports Illustrated, USA Today (2014). Занимал второе место в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории по версии The Ring (2 ноября 2015 года — 19 ноября 2016 года, 22 марта 2017 года — 17 июня 2017 года).

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