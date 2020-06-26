UFC поставил точку в споре Нурмагомедов — Тактаров. Хабиб — первый российский чемпион
В официальном «инстаграме» UFC Russia опубликовали фотогалерею, посвящённую выступлениям российских бойцов MMA. Отмечается, что Олег Тактаров 14 июля 1995 года «выигрывает турнир UFC 6 и завоевывает пояс победителя Гран-при», а Хабиба Нурмагомедова, который 7 апреля 2018 года победил Эла Яквинту и завоевал пояс в лёгком весе, назвали «долгожданным чемпионом из России». Напомним, Тактаров не раз заявлял, что считает себя первым российским чемпионом UFC.
«От участия в турнире-восьмёрке до самого ожидаемого боя в истории. Листай и смотри путь наших бойцов в UFC с самого начала и до сегодняшних дней!» — отмечается в подписи к галерее.
Если у вас не отображается галерея, её можно посмотреть в официальном «инстаграме» UFC.
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