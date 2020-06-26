Появились фото «Бойцовского сада», где состоится следующий бой Поветкина
В официальном «твиттере» промоутерской компании Matchroom Boxing появились фотографии так называемого бойцовского сада, который расположен в особняке британского промоутера Эдди Хирна.
Напомним, в августе в «Бойцовском саду» пройдут турниры по боксу, одним из участников мероприятий станет российский боксёр Александр Поветкин, который 22 августа сразится за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжёлой весовой категории. Его соперником будет британец Диллиан Уайт.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в официальном «твиттере» Matchroom Boxing.
На счету 40-летнего Поветкина 35 побед, два поражения и одна ничья в профессиональном боксе, у 32-летнего Уайта 27 побед и одно поражение.
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