Волков потренировался в качалке, которую посещал Шварценеггер

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков посетил известный в Калифорнии тренировочный комплекс под открытым небом. Об этом россиянин рассказал в «Инстаграме» и подчеркнул, что когда-то там занимался известный культурист, актёр и политик Арнольд Шварценеггер.

«Немного потренировались в легендарном месте! Muscle Beach — уличная качалка, с которой начинали покорять Голливуд многие звёзды 1980-х и 1990-х.



Старина Арни тренировался тут, а потом мотивировал нас с телеэкранов. Здорово оказаться здесь спустя столько времени, такие истории заряжают энергией», — написал Волков.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, в минувшие выходные Александр Волков выступил на турнире UFC Вегас 3, где уступил решением судей Кёртису Блейдсу.