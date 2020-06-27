Волков потренировался в качалке, которую посещал Шварценеггер

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков посетил известный в Калифорнии тренировочный комплекс под открытым небом. Об этом россиянин рассказал в «Инстаграме» и подчеркнул, что когда-то там занимался известный культурист, актёр и политик Арнольд Шварценеггер.
«Немного потренировались в легендарном месте! Muscle Beach — уличная качалка, с которой начинали покорять Голливуд многие звёзды 1980-х и 1990-х.
Старина Арни тренировался тут, а потом мотивировал нас с телеэкранов. Здорово оказаться здесь спустя столько времени, такие истории заряжают энергией», — написал Волков.
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.
Напомним, в минувшие выходные Александр Волков выступил на турнире UFC Вегас 3, где уступил решением судей Кёртису Блейдсу.
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