Нганну признался, что в детстве работал на песчаном карьере, чтобы прокормиться

Боец UFC один из топ-тяжеловесов Фрэнсис Нганну рассказал, что в детстве ему пришлось работать на песчаном карьере в родном Камеруне. Благодаря этому ему удавалось зарабатывать на жизнь. При этом сейчас, посещая Камерун, он приходит работать на песчаный карьер ради развлечения. Боец выложил соответствующее видео.
«Могу быть топ-бойцом тяжёлого веса, но, когда приезжаю в своё селение, работаю на песчаном карьере вместе с друзьями, с которыми вырос. Сегодня делаю это ради удовольствия и развлечения, но в детстве был вынужден это делать. Это было словно камень в горле, но мы должны были делать это, так как это был единственный шанс, чтобы минимально себя обеспечивать», — написал Нганну.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».
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