«Спасибо, чемп». Порье поблагодарил Нурмагомедова за поздравления

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории поблагодарил россиянина Хабиба Нурмагомедова за поздравления после победы над Дэном Хукером на турнире UFC Вегас 4.

«Спасибо, чемп», — написал Порье в «твиттере».

Поединок продлился все пять раундов. Судьи приняли решение отдать победу Порье — 48-47, 48-47, 48-46. Дастин одержал 26-ю победу в смешанных единоборствах Также на его счету 6 поражений. Хукер в свою очередь потерпел девятое поражение при 20 победах.

Напомним, в сентябре 2019 года на турнире UFC 242 в Абу-Даби Порье проиграл чемпиону лиги Хабибу Нурмагомедову и лишился статуса обладателя временного титула.

Возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова ожидается в сентябре. Он должен встретиться с временным чемпионом лиги в лёгком весе Джастином Гэтжи. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.