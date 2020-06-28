Алексей Олейник забавным фото потроллил допинг-офицеров USADA

Боец UFC Алексей Олейник забавно отреагировал на контроль со стороны антидопингового агентства USADA, разместив на эту тему пост в «Инстаграме».

«Как только ушло USADA, я опять за допинг», — написал Олейник, прикрепив фото, на котором он изображён с тарелкой креветок и коктейлем.

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.

Напомним, Алексей последний раз появлялся в октагоне в мае 2020 года и раздельным решением судей победил экс-чемпиона UFC Фабрисиу Вердума. Следующий поединок Олейника состоится в августе. Ожидается, что его противостояние с Дерриком Льюисом возглавит турнир.

Алексей на данный момент занимает одиннадцатое место в рейтинге UFC, Льюис — четвёртое.