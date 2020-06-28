Гэтжи прокомментировал бой Порье с Хукером

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился впечатлениями от противостояния бывшего временного чемпиона лиги Дастина Порье с Дэном Хукером. Американец остался в восторге от увиденного.

«Потрясающий бой. Отличная победа Дастина Порье. Дэн Хукер доказал, что он определённо заслуживает места за большим столом», — написал Гэтжи на своей странице в «Твиттере».

Дастин Порье победил Дэна Хукера единогласным решением судей. Спортсмены получили бонус за «Лучший бой вечера».

Для Дастина встреча на турнире UFC Вегас 4 стала первой с сентября минувшего года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Хукера, новозеландец потерпел первое поражение c декабря 2018 года. На бой с Дастином Порье он выходил после серии из трёх побед.