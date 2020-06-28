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Яркие выступления Грина и Перри на турнире UFC Вегас 4

Яркие выступления Грина и Перри на турнире UFC Вегас 4
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 27 на 28 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. В его ходе состоялось сразу несколько ярких дуэлей.

Так, Майк Перри в бескомпромиссной схватке победил Мики Галла. Морис Грин и Джиан Вилланте показали яркий бой, где досрочную победу одержал Грин. Джулиан Эроза прервал серию из трёх поражений и одержал дебютную победу в UFC, справившись с Шоном Вудсоном, Фелипе Линс потерпел второе поражение кряду, досрочно проиграв Таннеру Босеру, а Луис Пенья досрочно уступил Хаме Уорти.

Обзоры всех этих встреч доступны на «Чемпионате».

Напомним, в главном поединке вечера бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье справился с Дэном Хукером.

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