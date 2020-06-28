Орловский показал редкое фото с Сехудо 12-летней давности

Боец UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский выложил на своей странице в «Инстаграме» редкое фото. На снимке запечатлены Орловский, его тренер Шон Борме и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, который тогда ещё даже не начал карьеру в смешанных единоборствах.

«Старая фотка. 2008 год. Зима, Чикаго. На этом фото я со своим тренером по вольной борьбе и его подопечным Генри Сехудо, который летом того же года стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе», — написал Орловский на своей странице.

Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети.

Напомним, Орловский по-прежнему выступает в UFC, в то время как Генри Сехудо в минувшем месяце объявил об уходе из спорта.