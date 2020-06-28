Порье: бой против Фергюсона? Дайте мне отдохнуть!

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье после победы над Дэном Хукером на турнире UFC Вегас 4 поделился мыслями о возможном поединке с Тони Фергюсоном.



«Бой против Фергюсона? Дайте мне отдохнуть!» — цитирует Порье инсайдер Ариэль Хельвани в «Твиттере».



Напомним, поединок Порье и Хукера получили бонус за «Лучший бой вечера». Для Дастина встреча на турнире UFC Вегас 4 стала первой с сентября минувшего года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Хукера, то новозеландец потерпел первое поражение c декабря 2018 года. На бой с Дастином Порье он выходил после серии из трёх побед.



Следующий турнир UFC состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).