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Оскар де ла Хойя назвал тройку лучших боксёров современности, включив в неё Ломаченко

Оскар де ла Хойя назвал тройку лучших боксёров современности, включив в неё Ломаченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя назвал имена боксёров, которые, по его мнению, должны занимать первые три места в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории. По мнению де ла Хойи, первого места достоин Сауль Альварес, чемпион мира в четырёх весовых категориях, а второе и третье места должны разделить Теренс Кроуфорд и украинец Василий Ломаченко, обладатели поясов в полусреднем и лёгком весах соответственно.

«Первым в этом списке надо поставить Канело. Вспомните, с кем он боксировал и с кем хочет боксировать. Уверен, он единственный, кто хочет боксировать с лучшими соперниками. Все остальные боксёры сразу начинают спрашивать, сколько они получат за бой. Канело даже не спрашивает об этом, он просто хочет боксировать с лучшими.

Кроуфорд и Ломаченко на одном уровне. Считаю, у Кроуфорда есть потенциал стать суперзвездой благодаря его способностям и таланту. Ломаченко я считаю выдающимся боксёром, и, думаю, он может боксировать в первом полусреднем весе, если захочет, и у него хорошо это получится», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.

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