Фьюри назвал топ-5 лучших тяжеловесов современности. В список попал Усик

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри составил список боксёров, которые, по его мнению, являются в настоящий момент сильнейшими представителями дивизиона. Об этом сообщает Talk Sport.

На первое место Фьюри поставил самого себя. Места со второго по четвёртое в его рейтинге заняли бывший обладатель пояса WBC Деонтей Уайлдер, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик, дебютировавший в тяжёлом дивизионе в 2019 году. Замкнул пятёрку первый номер рейтинга WBC Диллиан Уайт.

Топ-5 действующих боксёров-тяжеловесов (версия Тайсона Фьюри):

1. Тайсон Фьюри

2. Деонтей Уайлдер

3. Энтони Джошуа

4. Александр Усик

5. Диллиан Уайт.