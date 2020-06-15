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Фьюри назвал топ-5 лучших тяжеловесов современности. В список попал Усик

Фьюри назвал топ-5 лучших тяжеловесов современност
Фьюри назвал топ-5 лучших тяжеловесов современности. В список попал Усик
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри составил список боксёров, которые, по его мнению, являются в настоящий момент сильнейшими представителями дивизиона. Об этом сообщает Talk Sport.

На первое место Фьюри поставил самого себя. Места со второго по четвёртое в его рейтинге заняли бывший обладатель пояса WBC Деонтей Уайлдер, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик, дебютировавший в тяжёлом дивизионе в 2019 году. Замкнул пятёрку первый номер рейтинга WBC Диллиан Уайт.

Топ-5 действующих боксёров-тяжеловесов (версия Тайсона Фьюри):

1. Тайсон Фьюри
2. Деонтей Уайлдер
3. Энтони Джошуа
4. Александр Усик
5. Диллиан Уайт.

Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя
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