Тренер Нурмагомедова: Конор, конечно, может и хочет реванш, но Хабиб может не пойти на это

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что его подопечный может не дать реванш бывшему чемпиону организации в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
«Когда говорят о Коноре, то сразу появляется на картине и Хабиб. Ни один боец не хочет проиграть так, как Конор проиграл Хабибу. Мне, конечно, не нравится поведение Макгрегора, то, что он говорит о религии, о семье, о стране. Этого делать не стоит.
Наверняка Конор будет продолжать говорить такие вещи, но я бы лучше так не делал. Идея второго боя Хабиба с Конором — это гигантские доходы от платных трансляций, все будут это смотреть, тем более после той истории. Конор, конечно, может и хочет реванш, но Хабиб может не пойти на это. Он ведь не про деньги, а про наследие, и может просто не согласиться на еще один бой с Макгрегором», — приводит слова Мендеса ТАСС.
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