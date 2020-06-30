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Девушка — боец MMA выложила фото в обнажённом виде. «Инстаграм» удалил его

Девушка — боец MMA выложила фото в обнажённом виде. «Инстаграм» удалил его
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Американская спортсменка, актриса и модель Джина Карано, выступавшая в смешанных единоборствах, пожаловалась на правила «Инстаграма», после того как её фотография в обнажённом виде была удалена.

«Вот что такое подпасть под цензуру без причины. Фотография была удалена «Инстаграмом». Сегодня в мире есть гораздо более важные новости, но это был пример классической фигни.

Тот пост был о свободе выражения. А у них нулевая терпимость к нарушителям правил. Смешно. Такое чувство, будто меня поучают», — написала Карано в своём «твиттере».

Если у вас не отображается фотография Карано, посмотреть, как она выглядит, можно в её «инстаграме».

38-летняя Карано начала карьеру в смешанных единоборствах в 2006 году. Последний бой она провела в 2009 году, уступив Крис Сайборг. Всего на её счету семь побед и одно поражение в MMA.

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