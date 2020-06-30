Тренер Макгрегора: хорошо мотивированный Конор победит Усмана

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, убеждён, что его подопечный смог бы завоевать и пояс в третьей весовой категории — полусредней. По словам специалиста, ирландцу по силам победить действующего обладателя пояса в этом дивизионе Камару Усмана.
«Это будет интересный бой. Да, разница в габаритах существенная. Но буду говорить честно, хорошо мотивированный Конор сможет победить любого бойца в этой весовой категории. У него есть нокаутирующая мощь, он может нокаутировать парней в этом весе. Если он пройдёт качественный тренировочный лагерь, полагаю, он побьёт Камару Усмана», — приводит слова Каваны BJ Penn.
Напомним, не так давно Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Но большинство экспертов полагает, что он вернётся в спорт.
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