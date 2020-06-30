145-килограммовый рестлер из WWE признался, что его изнасиловала девушка

Американский рестлер лиги WWE Кит Ли решился на откровенное признание. По словам тяжеловеса, не так давно он стал жертвой сексуального насилия. В одном из баров его напоила девушка, а затем вступила с ним в связь. Всю историю он рассказал в «Твиттере», при этом подчеркнув, что делится информацией не из желания причинить кому-то вред, а чтобы люди «просто знали».

По словам Ли, инцидент произошёл в одном из баров Далласа. После того как Кит исполнил песню, к нему подсела девушка, с ней он общался на самые разные темы. Позже она предложила Ли уединиться, но тот вежливо отказался. Тогда девушка заказала спортсмену выпивку.

По словам Ли, на следующее утро он проснулся голым в гостиничном номере. Все его личные вещи остались нетронутыми. Кит добавил, что чувствовал испуг, а вся эта история заставила его отказаться от употребления алкоголя. Спортсмен добавил, что инцидент свидетельствует о том, что жертвой может стать «любой человек».

Отметим, в 2019 году Кит Ли был удостоен в промоушене WWE награды «Прорыв года». Вес бойца составляет 145 кг.