145-килограммовый рестлер из WWE признался, что его изнасиловала девушка

Американский рестлер лиги WWE Кит Ли решился на откровенное признание. По словам тяжеловеса, не так давно он стал жертвой сексуального насилия. В одном из баров его напоила девушка, а затем вступила с ним в связь. Всю историю он рассказал в «Твиттере», при этом подчеркнув, что делится информацией не из желания причинить кому-то вред, а чтобы люди «просто знали».
По словам Ли, инцидент произошёл в одном из баров Далласа. После того как Кит исполнил песню, к нему подсела девушка, с ней он общался на самые разные темы. Позже она предложила Ли уединиться, но тот вежливо отказался. Тогда девушка заказала спортсмену выпивку.
По словам Ли, на следующее утро он проснулся голым в гостиничном номере. Все его личные вещи остались нетронутыми. Кит добавил, что чувствовал испуг, а вся эта история заставила его отказаться от употребления алкоголя. Спортсмен добавил, что инцидент свидетельствует о том, что жертвой может стать «любой человек».
Отметим, в 2019 году Кит Ли был удостоен в промоушене WWE награды «Прорыв года». Вес бойца составляет 145 кг.
- 30 июня 2020
-
21:12
-
20:26
-
19:45
-
18:32
-
17:35
-
17:27
-
15:03
-
14:10
-
12:59
-
11:50
-
11:03
-
10:01
-
09:35
-
09:02
-
01:04
- 29 июня 2020
-
23:53
-
22:54
-
21:51
-
20:50
-
19:41
-
18:48
-
16:00
-
15:01
-
14:06
-
13:01
-
12:12
-
12:04
-
11:02
-
10:17
-
10:00
-
09:51
-
09:00
-
00:57
- 28 июня 2020
-
23:30
-
23:17