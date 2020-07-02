В UFC показали постер второго турнира на «Бойцовском острове». Фото

В официальном «твиттере» UFC появился постер второго турнира, который пройдёт на «Бойцовском острове», расположенном в столице ОАЭ городе Абу-Даби. Мероприятие пройдёт 15 июля.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» UFC.

Основной кард:

Келвин Каттар — Дэн Иге

Фрэнки Эдгар — Педро Муньос

Карла Эспарса — Марина Родригес

Абдул Разак Альхассан — Мунир Лаззез

Джаред Гордон — Крис Фишголд.

Предварительный кард:

Модестас Букаускас — Винисиус Морейра

Молли Маккенн — Талиа Сантос

Рикардо Рамос — Лерон Мёрфи

Джон Филлипс — Душко Тодорович

Тим Эллиотт — Райан Бенуа

Диана Белбита — Лиана Джоджуа.

Ранее президент UFC Дана Уайт опубликовал два видео, в которых показана инфраструктура «Бойцовского острова».