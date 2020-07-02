В UFC показали постер второго турнира на «Бойцовском острове». Фото
В официальном «твиттере» UFC появился постер второго турнира, который пройдёт на «Бойцовском острове», расположенном в столице ОАЭ городе Абу-Даби. Мероприятие пройдёт 15 июля.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» UFC.
Основной кард:
Келвин Каттар — Дэн Иге
Фрэнки Эдгар — Педро Муньос
Карла Эспарса — Марина Родригес
Абдул Разак Альхассан — Мунир Лаззез
Джаред Гордон — Крис Фишголд.
Предварительный кард:
Модестас Букаускас — Винисиус Морейра
Молли Маккенн — Талиа Сантос
Рикардо Рамос — Лерон Мёрфи
Джон Филлипс — Душко Тодорович
Тим Эллиотт — Райан Бенуа
Диана Белбита — Лиана Джоджуа.
Ранее президент UFC Дана Уайт опубликовал два видео, в которых показана инфраструктура «Бойцовского острова».
Президент UFC показал инфраструктуру «Бойцовского острова». Видео
- 2 июля 2020
-
09:59
-
09:01
-
01:57
-
00:43
- 1 июля 2020
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:45
-
18:12
-
16:36
-
15:51
-
15:00
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:10
-
09:40
-
09:00
-
00:42
- 30 июня 2020
-
23:38
-
23:33
-
21:59
-
21:12
-
20:26
-
19:45
-
18:32
-
17:35
-
17:27
-
15:03
-
14:10
-
12:59
-
11:50
-
11:03
-
10:01
-
09:35
Партнерский контент