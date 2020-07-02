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В UFC показали постер второго турнира на «Бойцовском острове». Фото

В UFC показали постер второго турнира на «Бойцовском острове». Фото
Бокс/ММА / UFC 0

В официальном «твиттере» UFC появился постер второго турнира, который пройдёт на «Бойцовском острове», расположенном в столице ОАЭ городе Абу-Даби. Мероприятие пройдёт 15 июля.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» UFC.

Основной кард:

Келвин Каттар — Дэн Иге
Фрэнки Эдгар — Педро Муньос
Карла Эспарса — Марина Родригес
Абдул Разак Альхассан — Мунир Лаззез
Джаред Гордон — Крис Фишголд.

Предварительный кард:

Модестас Букаускас — Винисиус Морейра
Молли Маккенн — Талиа Сантос
Рикардо Рамос — Лерон Мёрфи
Джон Филлипс — Душко Тодорович
Тим Эллиотт — Райан Бенуа
Диана Белбита — Лиана Джоджуа.

Ранее президент UFC Дана Уайт опубликовал два видео, в которых показана инфраструктура «Бойцовского острова».

Президент UFC показал инфраструктуру «Бойцовского острова». Видео
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