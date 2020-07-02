Менеджер Бивола сообщил о его желании подраться с Альваресом
Вадим Корнилов, менеджер действующего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, рассказал, что его подопечный нацелен на поединок с обладателем пояса WBA в среднем весе Саулем Альваресом.
«Дмитрий желает драться с Канело, поскольку знает, что может победить его. Он не гонится за деньгами. Он стремится провести поединок, который станет частью его наследия.
Мы знаем, какие гонорары запрашивали у команды Канело Билли Джо Сондерс и Каллум Смит. Дмитрий просит гораздо меньше денег за этот бой», — приводит слова Корнилова BoxingScene.
29-летний Бивол выступает в профессиональном боксе с 2014 года. На его счету 17 побед (в том числе 11 нокаутом) в 17 поединках. У его ровесника Альвареса 53 победы, 1 поражение и 2 ничьи.
- 2 июля 2020
-
15:53
-
15:21
-
14:22
-
13:26
-
12:02
-
11:00
-
09:59
-
09:01
-
01:57
-
00:43
- 1 июля 2020
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:45
-
18:12
-
16:36
-
15:51
-
15:00
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:10
-
09:40
-
09:00
-
00:42
- 30 июня 2020
-
23:38
-
23:33
-
21:59
-
21:12
-
20:26
-
19:45
-
18:32
-
17:35
-
17:27
-
15:03
Партнерский контент