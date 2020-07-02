Менеджер Бивола сообщил о его желании подраться с Альваресом

Вадим Корнилов, менеджер действующего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, рассказал, что его подопечный нацелен на поединок с обладателем пояса WBA в среднем весе Саулем Альваресом.

«Дмитрий желает драться с Канело, поскольку знает, что может победить его. Он не гонится за деньгами. Он стремится провести поединок, который станет частью его наследия.

Мы знаем, какие гонорары запрашивали у команды Канело Билли Джо Сондерс и Каллум Смит. Дмитрий просит гораздо меньше денег за этот бой», — приводит слова Корнилова BoxingScene.

29-летний Бивол выступает в профессиональном боксе с 2014 года. На его счету 17 побед (в том числе 11 нокаутом) в 17 поединках. У его ровесника Альвареса 53 победы, 1 поражение и 2 ничьи.