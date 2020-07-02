Марат Балаев проведёт бой за титул чемпиона с родственником Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион ACA в полулёгком весе Марат Балаев получил право на бой за титул временного чемпиона лиги, его соперником станет первый номер в рейтинге организации Магомедрасул Хасбулаев, сообщает пресс-служба промоушена.
Этот бой станет главным событием турнира ACA 111, который пройдёт в Москве 19 сентября.
33-летний Хасбулаев — ученик тренера Абдулманапа Нурмагомедова, победитель гран-при Bellator, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. На счету «Фродо» 32 победы, при 8 поражениях в ММА. После трёх побед в лиге ACA он — главный претендент на чемпионский пояс в полулёгком дивизионе, которым владеет Фелипе Фроес. Однако бразилец не сможет провести защиту титула в связи с ограничением на участие в ближайших турнирах организации спортсменов из этой страны из-за пандемии, о чем ранее заявил президент ACA Алексей Яценко.
Легендарный 44-летний Марат «Мотиватор» Балаев провёл в своей карьере 13 поединков, одержав в них 11 побед. В последний раз он выходил в клетку 14 декабря 2019 года, победив на турнире АСА 103 раздельным решением судей бразильца Диего Брандао.
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