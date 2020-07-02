Российский тяжеловес Гришин дебютирует в UFC 11 июля в поединке с Тыбурой

Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин дебютирует в UFC 11 июля на турнире UFC 251, проведение которого запланировано на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Соперником Гришина станет опытный поляк Марчин Тыбура, сообщает пресс-служба клуба «Ахмат» на странице организации в «Инстаграме».
Планировалось, что на турнире UFC 251 Тыбура встретится с другим дебютантом лиги, Александром Романовым, выступающим под флагом Молдавии, но тот вынужден был отказаться от выступления из-за травмы.
36-летний Гришин провёл в смешанных единоборствах на профессиональном уровне 39 встреч и победил в 30 из них. В последнее время он бился в американской лиге PFL. Экс-чемпион М-1 Тыбура провёл в UFC уже десять поединков. Последний раз выходил в октагон в феврале 2020 года и победил Сергея Спивака.
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