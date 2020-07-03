Видео: правила жизни Хабиба Нурмагомедова

Сегодня, 3 июля, скончался Абдулманап Нурмагомедов, известный тренер и отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Спортивный мир скорбит и выражает соболезнования.



Абдулманап Магомедович был приверженцем такой модели воспитания сына в спорте, которая держалась на четырёх китах: личном примере, мотивации, требовании и принуждении. Благодаря этому Хабиб Нурмагомедов всегда ставил и продолжает ставить самые высокие цели. Он не скрывает, что хочет быть не просто чемпионом, а величайшим чемпионом в своём весе. «Быть лучшим, стремиться к наивысшим результатам в том деле, которым занимаешься, – вот ценности, которыми я руководствовался всю свою сознательную спортивную жизнь», — сказал однажды Хабиб.



Нурмагомедов-младший завоевал титул чемпиона в лёгком весе в апреле 2018 года, победив решением судей Эла Яквинту. В октябре 2018-го он провёл первую защиту титула, досрочно победив Конора Макгрегора, а в сентябре минувшего года он во второй раз защитил пояс, заставив капитулировать в третьем раунде Дастина Порье.

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