Волкановски не верит, что Холлоуэй не тренировался перед их реваншем

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски признался, что не верит Максу Холлоуэю. Ранее Холлоуэй заявил, что он не тренировался перед их реваншем, который должен пройти на следующей неделе.



«Я не верю. Неважно, делает он это для прикрытия или нет, я не буду его обвинять. Я готовлюсь к поединку против максимально тренированного Холлоуэя», — приводит слова Волкановски ESPN.



Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй проведут матч-реванш на турнире UFC 251, который планируется провести 11 июля.



Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2019 года, Волкановски отобрал пояс у Холлоуэя. Для него эта победа стала 18-й подряд. Вскоре после этого австралийцу пришлось перенести операцию на левой руке. Что касается Холлоуэя, то в поединке с Волкановски оборвалась его победная серия из 13 поединков.



Всего на счету 31-летнего Волкановски 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 1 поражение. У 28-летнего Холлоуэя 21 победа и 5 поражений в 26 боях в MMA.