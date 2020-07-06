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Волков: неделю в Москве, приходится следовать правилам двухнедельного карантина

Волков: неделю в Москве, приходится следовать правилам двухнедельного карантина
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков рассказал, чем занимается после возвращения в Москву.

«Уже неделю в Москве, и за мое отсутствие накопилось много дел.

К сожалению, приходится следовать двухнедельным правилам соблюдения карантина после поездки за границу, но уже не терпится сесть за руль», — написал в «Инстаграме» Александр Волков.

Напомним, 20 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном событии встретились Александр Волков и Кёртис Блейдс. По итогам пяти раундов россиянин проиграл единогласным решением судей.

После этого Александр не смог улететь из США — рейсы, на которые были куплены билеты, отменены.

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