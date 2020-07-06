Волков: неделю в Москве, приходится следовать правилам двухнедельного карантина

Российский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков рассказал, чем занимается после возвращения в Москву.



«Уже неделю в Москве, и за мое отсутствие накопилось много дел.



К сожалению, приходится следовать двухнедельным правилам соблюдения карантина после поездки за границу, но уже не терпится сесть за руль», — написал в «Инстаграме» Александр Волков.



Напомним, 20 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном событии встретились Александр Волков и Кёртис Блейдс. По итогам пяти раундов россиянин проиграл единогласным решением судей.



После этого Александр не смог улететь из США — рейсы, на которые были куплены билеты, отменены.