Волков: неделю в Москве, приходится следовать правилам двухнедельного карантина
Российский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков рассказал, чем занимается после возвращения в Москву.
«Уже неделю в Москве, и за мое отсутствие накопилось много дел.
К сожалению, приходится следовать двухнедельным правилам соблюдения карантина после поездки за границу, но уже не терпится сесть за руль», — написал в «Инстаграме» Александр Волков.
Напомним, 20 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном событии встретились Александр Волков и Кёртис Блейдс. По итогам пяти раундов россиянин проиграл единогласным решением судей.
После этого Александр не смог улететь из США — рейсы, на которые были куплены билеты, отменены.
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