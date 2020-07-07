Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Село, в котором похоронили отца Хабиба Нурмагомедова, предложили переименовать в его честь

Село, в котором похоронили отца Хабиба Нурмагомедова, предложили переименовать в его честь
Бокс/ММА / UFC 0

В дагестанском селе Кироваул, где похоронили Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пройдёт сход, на котором жители примут решение о его переименовании в Манап — в честь умершего тренера. Об этом рассказал глава села Магомедрасул Давудов.

«Мы сейчас в трауре (он продлится семь дней с момента смерти. — Прим. «Чемпионата»). К нам приезжают люди из разных городов России. Позже мы соберёмся с жителями и решим переименовать село с Кироваул на Манап.

Хабиб очень тяжело перенёс этот удар, поскольку он много тренировался и проводил время с отцом», — цитирует Давудова «РБК-Спорт».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.

«Я никогда тебя не встречал, но всегда уважал». Жан-Клод ван Дамм — об умершем отце Хабиба
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020