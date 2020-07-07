Село, в котором похоронили отца Хабиба Нурмагомедова, предложили переименовать в его честь

В дагестанском селе Кироваул, где похоронили Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пройдёт сход, на котором жители примут решение о его переименовании в Манап — в честь умершего тренера. Об этом рассказал глава села Магомедрасул Давудов.

«Мы сейчас в трауре (он продлится семь дней с момента смерти. — Прим. «Чемпионата»). К нам приезжают люди из разных городов России. Позже мы соберёмся с жителями и решим переименовать село с Кироваул на Манап.

Хабиб очень тяжело перенёс этот удар, поскольку он много тренировался и проводил время с отцом», — цитирует Давудова «РБК-Спорт».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.