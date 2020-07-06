«Я никогда тебя не встречал, но всегда уважал». Жан-Клод ван Дамм — об умершем отце Хабиба

Известный голливудский актёр и мастер боевых искусств Жан-Клод ван Дамм отреагировал на смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Брат, я никогда не встречал тебя в жизни, но всегда уважал твой выдающийся жизненный путь! Молюсь за тебя в твоём путешествии на небеса. Да хранит Аллах твою душу. Аминь.
Искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову, семье и миру UFC», — написал ван Дамм в своём «инстаграме».
57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.
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