Макгрегор отреагировал на слова Порье о бое с Хабибом, а потом удалил пост

Бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал слова американского бойца MMA Дастина Порье, выступающего в лёгком весе. Ранее Порье, который проигрывал и Макгрегору, и обладателю пояса UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, рассказал, что предпочёл бы ещё раз встретиться с россиянином, а не с Конором.

«Капитан очевидность. Получить сотрясение мозга, отправиться спать, уткнувшись лицом в настил, — это в сто раз хуже, чем попасть в захват», — написал Макгрегор в своём «твиттере». Вскоре после этого он удалил пост.

Напомним, не так давно 31-летний Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Последний бой он провёл в январе 2020 года, за 40 секунд нокаутировав Дональда Серроне.