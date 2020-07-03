Порье заявил, что будет болеть за Гэтжи в бою с Нурмагомедовым, и объяснил почему

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье признался, что будет болеть за временного чемпиона UFC в лёгком весе Джастина Гэтжи в поединке с обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым, и объяснил почему. Ожидается, что титульный бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится в сентябре 2020 года.

По словам Порье, победа Гэтжи повысит его шансы на получение титульного поединка.

«Считаю, мне будет проще получить титульный бой, если Джастин победит Хабиба. В этом случае я наверняка буду биться с ним за пояс — я пока последний, кто его избил. Знаю, что он тоже хочет этого поединка», — приводит слова Порье ESPN.

Напомним, Порье победил Гэтжи в поединке, состоявшемся в апреле 2018 года. Дастин одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.