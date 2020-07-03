Порье заявил, что будет болеть за Гэтжи в бою с Нурмагомедовым, и объяснил почему

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье признался, что будет болеть за временного чемпиона UFC в лёгком весе Джастина Гэтжи в поединке с обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым, и объяснил почему. Ожидается, что титульный бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится в сентябре 2020 года.
По словам Порье, победа Гэтжи повысит его шансы на получение титульного поединка.
«Считаю, мне будет проще получить титульный бой, если Джастин победит Хабиба. В этом случае я наверняка буду биться с ним за пояс — я пока последний, кто его избил. Знаю, что он тоже хочет этого поединка», — приводит слова Порье ESPN.
Напомним, Порье победил Гэтжи в поединке, состоявшемся в апреле 2018 года. Дастин одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.
- 3 июля 2020
-
09:32
-
09:05
-
07:30
-
00:03
- 2 июля 2020
-
23:48
-
22:44
-
21:18
-
20:57
-
18:45
-
17:45
-
16:41
-
15:53
-
15:21
-
14:22
-
13:26
-
12:02
-
11:00
-
09:59
-
09:01
-
01:57
-
00:43
- 1 июля 2020
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:45
-
18:12
-
16:36
-
15:51
-
15:00
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:10
-
09:40
-
09:00