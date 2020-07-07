В UFC за июнь коронавирусом заразилось 11 человек

В промоушене UFC за июнь коронавирусной инфекцией заразилось 11 человек. Об этом сообщает журналист Адам Хилл в своём «твиттере», ссылаясь на слова представителей организации.

Сообщается, что в ходе июньских турниров UFC в Лас-Вегасе проведено 2500 тестов на коронавирус. Таким образом, позитивных из них — 0,44%. Тестирование проходили бойцы, секунданты, члены команд бойцов, официальные лица и журналисты.

Напомним, ранее в UFC официально подтвердили, что чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман проведёт титульный бой с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем. Бой состоится на турнире UFC 251, который пройдёт 11 июля на «Бойцовском острове». В соглавном бою UFC 251 встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, сразится за вакантный пояс с бразильцем Жозе Алду.