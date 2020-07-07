Пётр Ян намекнул на желание нокаутировать Алду

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал об ожиданиях в преддверии титульного поединка с бразильским бойцом MMA Жозе Алду. По словам россиянина, первоочередная задача — победить, в то же время ему хотелось бы нокаутировать соперника.

«Дополнительно мне не нужно себя настраивать, мне хватает того, что он приходит в мою весовую категорию и хочет отобрать моё. Будем биться, это спортивный момент — на кону пояс.

Стоит задача победить, но безоговорочная победа — это мощно и всегда приятно. Точки все будут расставлены, победа нокаутом — это жирные точки», — приводит слова Яна ТАСС.

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