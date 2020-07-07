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Пётр Ян намекнул на желание нокаутировать Алду

Пётр Ян намекнул на желание нокаутировать Алду
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал об ожиданиях в преддверии титульного поединка с бразильским бойцом MMA Жозе Алду. По словам россиянина, первоочередная задача — победить, в то же время ему хотелось бы нокаутировать соперника.

«Дополнительно мне не нужно себя настраивать, мне хватает того, что он приходит в мою весовую категорию и хочет отобрать моё. Будем биться, это спортивный момент — на кону пояс.

Стоит задача победить, но безоговорочная победа — это мощно и всегда приятно. Точки все будут расставлены, победа нокаутом — это жирные точки», — приводит слова Яна ТАСС.

Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Также посмотрите видео, посвящённое главным событиям в карьере Петра Яна.

Тактаров дал совет Петру Яну перед боем с Алду
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