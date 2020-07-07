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Бой А. Емельяненко — Исмаилов перенесли из Москвы в Сочи

Бой А. Емельяненко — Исмаилов перенесли из Москвы
Бой А. Емельяненко — Исмаилов перенесли из Москвы в Сочи
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Поединок с участием российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, который должен состояться 24 июля на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat, перенесли в Сочи, изначально бой должен был состояться в Москве. Об этом сообщается в «инстаграме» ACA MMA.

«АСА 107 пройдёт в Сочи!

Друзья, долгое время мы работали над организацией турнира АСА 107 и сделали всё, чтобы провести его в Москве. Но в связи с эпидемиологической ситуацией провести турнир в столице не представляется возможным. Поэтому место проведения переносится в Сочи.

Всем болельщикам, которые купили билеты на турнир в Москве, мы выслали на почту подробную инструкцию по возврату денег», — отмечается в сообщении промоушена.

Если у вас не отображается фото афиши боя, его можно посмотреть в «инстаграме» ACA MMA.

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