Муньос заразился коронавирусом, его бой с Эдгаром на «Бойцовском острове» отменён
15 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 13. В его основном карде должны были встретиться бывший чемпион лиги в лёгком весе Фрэнки Эдгар и Педро Муньос. Ожидалось, что противостояние пройдёт в легчайшем весе.
Но менее чем за две недели до схватки у Муньоса обнаружили коронавирус. В результате, он вынужден был отказаться от выступления. На данный момент состояние Педро удовлетворительное, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.
Эдгар пока не отказывается от участия в турнире, руководство UFC пытается найти замену Муньосу. Напомним, что главным событием турнира 15 июля станет поединок Келвина Каттара с Дэном Иге.
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