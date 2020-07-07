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Василевский: для Хабиба смерть отца – психологическая травма. Ему будет не до боёв

Василевский: для Хабиба смерть отца – психологическая травма. Ему будет не до боёв
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мыслями о смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Спортсмен убеждён, что это отразится на чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

«Для Хабиба смерть отца – психологическая травма. Умер не просто великий тренер, а самый близкий человек. Психологически на Хабиба это повлияет, и долгое время ему будет не до тренировок и боёв. Не исключаю, что какое-то время он не будет драться.

Что касается переименования села в честь Абдулманапа, прежде всего нужно спрашивать мнения местных жителей. Если они поддержат, стоит сделать. Думаю, Абдулманап этого достоин и назвать место в его честь — логично», — приводит слова Василевского портал «ВсёПроСпорт».

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