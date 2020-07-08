Харитонов объяснил, за что извинялся перед Кадыровым

Российский боец ММА Сергей Харитонов объяснил, за что принёс извинения главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и бойцовскому клубу «Ахмат». Напомним, видео с извинениями Харитонова появилось в «инстаграме» другого бойца MMA Александра Емельяненко.

«Я принёс извинения людям, которые что-то недопоняли. Моё отношение к Александру Емельяненко остаётся прежним. Что касается главы Чеченской Республики и клуба «Ахмат», то я всегда относился к ним с уважением. Я не раз был в Чечне, меня встречали как дорогого гостя.

За что извинялся? Журналисты склеили несколько фраз, где я сказал, что люди, которые поддерживают Александра Емельяненко в интернете, являются кнопочными героями. А многие восприняли это по-другому: что я имею в виду руководство клуба «Ахмат». Это совершенно не так! С клубом «Ахмат» у меня тёплые и дружеские отношения! Я тренировался и тренируюсь с этими ребятами вместе.

А что люди думают, когда журналисты переворачивают, это уже совершенно другое отношение. Я чётко говорю и за свои слова готов ответить!» — цитирует Харитонова Sport24.