«Готовься, Харитоша!» А. Емельяненко принял вызов Харитонова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов со стороны другого бойца MMA Сергея Харитонова. Напомним, Харитонов в видеообращении заверил, что журналисты неверно интерпретировали его слова о главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове и что он его уважает, а конфликт с Емельяненко, по его словам, будет улажен в ринге.

«Харитоша, тут посмотрел видео, где ты вызываешь меня на бой, для того чтобы выяснить отношения со мной на ринге. Я принимаю твой вызов. Я готов выйти и в очередной раз отправить тебя в нокаут. Я готов выйти и побить тебя.

Я поговорю с руководством лиги ACA — я думаю, они организуют нам этот бой. Он будет всем интересен. Готовься, Харитоша! Я заставлю тебя уважать себя. «Ахмат» — сила!» — сказал Емельяненко в видео, которое появилось в его «инстаграме».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, ранее Емельяненко и Харитонов не раз нелестно отзывались друг о друге, после того как в 2006 году провели поединок, завершившийся победой Александра.