Харитонов отреагировал на принятие его вызова Емельяненко, назвав Александра пассажиром

Российский боец MMA Сергей Харитонов прокомментировал то, что Александр Емельяненко принял его вызов.
Напомним, Харитонов в видеообращении заверил, что журналисты неверно интерпретировали его слова о главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове и что он его уважает, а конфликт с Емельяненко, по его словам, будет улажен в ринге. После этого Александр объявил, что принял вызов Сергея.
«Он может говорить всё что угодно. Я всегда готов, всегда рад выйти на этот бой. Для меня это уже целая история с этим пассажиром. Надо уже закончить эту историю.
Если обойдёмся без травм, то, думаю, в сентябре мы можем это организовать. В своей победе я всегда уверен, хоть и в бою может произойти всякое», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее Емельяненко и Харитонов не раз нелестно отзывались друг о друге, после того как в 2006 году провели поединок, завершившийся победой Александра.
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