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Пётр Ян: Сехудо просто сбежал. Если бы верил в победу, никуда бы не ушёл

Пётр Ян: Сехудо просто сбежал. Если бы верил в победу, никуда бы не ушёл
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Пётр Ян ответил на вопрос, есть ли смысл в титульном бое, если соперником не является Генри Сехудо.

«Смысл не теряется, это точно. Целью был не Сехудо, а пояс. Пояс на кону, а Сехудо сбежал. Если бы он верил, что может выиграть у второго, третьего соперника, он никуда не ушёл бы. А он просто сбежал. Вроде как нашёл первую девушку, ему нужно строить отношения», — сказал Пётр Ян на пресс-конференции.

11 июля Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, сразится за вакантный пояс с бразильцем Жозе Алду.

Вся актуальная информация о «Бойцовском острове» — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Также посмотрите видео, посвящённое главным событиям в карьере Петра Яна.

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