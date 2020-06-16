Эра Бойцовского острова: Пётр Ян будет биться за титул чемпиона UFC. LIVE!

Здравствуйте, поклонники смешанных единоборств. В субботу, 11 июля 2020 года, состоится историческое событие. Бойцовский остров, созданный президентом UFC Даной Уайтом, примет первый турнир с одним из самых мощных за всю историю организации составом. В основном карде заявлены три титульных поединка: Камару Усман против Гилберта Бёрнса, Алекс Волкановски подерётся с Максом Холлоуэем, а россиянин Пётр Ян поборется за пояс с бразильцем Жозе Альдо. Это событие обещает открыть новую эру смешанных единоборств.

08:30. В легчайшем весе после неожиданного ухода из спорта Генри Сехудо остро встал вопрос о том, кто должен сражаться за чемпионский пояс. На майском турнире против действующего чемпиона должен был сражаться Жозе Альдо, а следующим претендентом на титульник значился Пётр. В целом, решение дать возможность побороться за вакантный пояс выглядит вполне логичным. Однако же, ещё не вышедший на бой Ян подвергся критике за недостаточно мощного оппонента.

«Нельзя сказать, что переговоры шли как-то сложно или долго. Учитывая, что Петра объявили первым претендентом на вакантный титул, с нашей стороны требовалось только согласие. Понятное дело, что мы уже не выбирали, с кем драться, мы готовы были драться с любым. Выбор UFC пал на Альдо. Я думаю, что это связано с тем, что он должен был драться с Сехудо, и с его популярностью.



Многие поспорят, заслуживает он такой шанс или нет, но всё-таки Альдо очень опытный и опасный боец. И не забываем, что он спустился из категории выше и преимущества в габаритах и длине рук на его стороне. В любом случае мы не считаем, что бой будет лёгким, но уверены, что Пётр станет чемпионом», — приводятся слова менеджера российского спортсмена Саята Абдрахманова в «инстаграме» БК «Архангел Михаил».

08:00. Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей главных боев турнира UFC 251. В титульном бою между действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и претендентом на пояс Гилбертом Бернсом Хабиб предсказал победу Усмана.



Кроме того, россиянин ожидает победы Макса Холлоуэя над действующим чемпионом в полулёгком весе Александром Волкановски. Ещё Хабиб поставил на победу Петра Яна над Жозе Алдо в поединке за титул в легчайшем весе.

Место проведения турнира UFC 251

Местом проведения турниров в рамках «Бойцовского острова» станет остров Яс, расположенный в прибрежной полосе, принадлежащей крупнейшему эмирату ОАЭ – Абу-Даби. Роскошный кусочек суши на Ближнем Востоке обещает нам серию великолепных турниров уже в июле 2020-го года. Происхождение острова искусственное.



Его строительство началось в 2007 году, а потрачено на него было $ 36 млрд. C того момента здесь появилось множество туристических и развлекательных объектов – тематический парк «Феррари», невероятный по масштабам водный парк, гольф-клубы, фешенебельные гостиницы и многое другое. В 2009 году остров Яс получил статус ведущего мирового туристического проекта и в том же 2009 году здесь состоялся первый в истории страны этап Формулы-1.

«У нас будет октагон на пляже». Что представляет собой «Бойцовский остров» UFC Станет ли Абу-Даби новой столицей ММА?

Полный кард турнира UFC 251

Основной кард



Камару Усман (чемпион) — Гилберт Бёрнс (№1) — полусредний вес, бой за титул чемпиона организации

Александр Волкановски (чемпион) — Макс Холлоуэй — полулёгкий вес, бой за титул чемпиона организации

Пётр Ян (№3) — Жозе Альдо (№13) — легчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации

Джессика Андраде (№1) — Роуз Намаюнас (№2) — женский минимальный вес

Аманда Рибас (№15) — Пейдж Ванзант — женский наилегчайший вес



Предварительный кард



Педро Муньос — Фрэнки Эдгар

Волкан Оздемир — Иржи Прохазка

Леонардо Сантос — Роман Богатов

Тай Туйваса — Ярис Данхо

Макван Амирхани — Дэнни Генри

Кэрол Роза — Ванесса Мело

Жалгас Жумагулов — Раулиан Пайва