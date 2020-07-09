Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, обратилась к фанатам из России

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, обратилась к российским болельщикам. Напомним, ранее Ванзант показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Посмотреть один из таких снимков можно по ссылке.

«Конечно, прежде всего я хочу сказать огромное спасибо моим фанатам из России. Я ценю вашу любовь и поддержку. И второе: если вы против женских боёв, то я могу сказать, что здесь важно понять, что мы считаем это искусством. Мы занимаемся этим, потому что мы этого хотим, потому что мы любим это.

Для нас это не жестокий спорт. Он красивый, зрелищный, интригующий, и я очень надеюсь, что вы сможете разглядеть, что это никак не лишает нас женственности. Мы не становимся какими-то зверьми, выходя в октагон. Мы талантливы как вне, так и внутри клетки. Надеюсь, они увидят это и посмотрят мой бой», — сказала Ванзант в интервью, опубликованном в «инстаграме» UFC Russia.

11 июля Ванзант на турнире UFC 251 сразится с Амандой Рибас. Этот бой станет для неё последним в соответствии с условиями контракта с промоушеном.