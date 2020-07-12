Тактаров — о победе Яна: Ура, Россия. Пётр Первый

Прославленный боец смешанных единоборств, победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поздравил Петра Яна с завоеванием титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Есть новый чемпион! Ура, Россия! Пётр Первый. Сила России прирастёт с Сибирью», — написал Тактаров на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Тактарова в социальной сети.

Напомним, ранним утром 12 июля Пётр Ян выступил на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), где бился за вакантный титул чемпиона лиги в легчайшем весе с Жозе Алду. Россиянин одержал досрочную победу в пятом раунде. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона UFC. Поясом в лёгком весе владеет Хабиб Нурмагомедов.