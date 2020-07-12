Тактаров — о победе Яна: Ура, Россия. Пётр Первый
Прославленный боец смешанных единоборств, победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поздравил Петра Яна с завоеванием титула чемпиона UFC в легчайшем весе.
«Есть новый чемпион! Ура, Россия! Пётр Первый. Сила России прирастёт с Сибирью», — написал Тактаров на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице Тактарова в социальной сети.
Напомним, ранним утром 12 июля Пётр Ян выступил на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), где бился за вакантный титул чемпиона лиги в легчайшем весе с Жозе Алду. Россиянин одержал досрочную победу в пятом раунде. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона UFC. Поясом в лёгком весе владеет Хабиб Нурмагомедов.
- 12 июля 2020
-
10:22
-
10:15
-
10:09
-
09:56
-
09:45
-
09:28
-
09:22
-
09:12
-
09:05
-
08:59
-
08:53
-
08:17
-
08:00
-
07:57
-
07:40
-
07:22
-
07:17
-
07:07
-
06:56
-
06:11
-
05:41
-
05:35
-
04:38
-
04:25
-
03:53
-
03:35
-
03:19
-
02:51
-
02:07
-
01:49
- 11 июля 2020
-
23:59
-
23:31
-
21:56
-
21:33
-
20:26
Партнерский контент