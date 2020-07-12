Победное сальто Яна и поверженный Альдо. Лучшие фото с титульного боя UFC 251

12 июля в одном из главных боёв главного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в титульном бою легчайшей весовой категории встретились 27-летний россиянин Пётр Ян и 33-летний бразилец Жозе Альдо.
Первый раунд прошёл под контролем российского спортсмена. Вначале ему удалось нанести несколько точных ударов, а концовку пятиминутки завершить удачно проведённым тейкдауном и серией ударов. У Альдо было лишь несколько попыток лоукиков, после одного из которых Пётр оказался на настиле, но достаточно быстро встал в стойку. После активного начала россиянин сбавил темп, поэтому второй раунд, напротив, прошёл под контролем Альдо и остался за ним. В третьем и четвёртом раундах россиянин снова взял ход боя под контроль. Окончанием поединка стал резкий перевод в тейкдаун со стороны Яна в заключительном раунде, после которого он нанёс десяток точных ударов в голову Альдо, вследствие чего судья решил остановить бой и отдать победу россиянину техническим нокаутом.
Таким образом, в UFC теперь два действующих чемпиона из России – Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян.
Пётр Ян выиграл все 7 поединков под эгидой UFC. В последнем нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету Яна 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и один раз потерпел поражение.
Лучшие кадры с боя Ян – Альдо — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов из Абу-Даби.
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