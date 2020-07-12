Шлеменко — о бое Ян — Альдо: нельзя останавливать рано чемпионские бои

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы Петра Яна над Жозе Альдо и отметил, что разговоры о поздней остановке поединка со стороны рефери излишни.

«Очень рад победе соотечественника и просто товарища. Что касается судейства, то Пётр дрался не с новичком, а с чемпионом, который побеждал очень много сильных бойцов. Альдо пытался что-то сделать, защититься, поэтому, бой и не останавливали.

Сейчас очень много ранних остановок. Нельзя останавливать рано чемпионские бои. Если бы Альдо был в нокдауне, был удар в голову, тогда, конечно. А здесь-то что? Не забывайте, это лёгкий вес. Нет такого, что каждый удар является суперопасным. Считаю, всё было нормально", — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпината» Ариной Лавровой.