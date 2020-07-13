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Новичок UFC Богатов, проигравший на «Бойцовском острове», пожаловался на фейковый аккаунт

Новичок UFC Богатов, проигравший на «Бойцовском острове», пожаловался на фейковый аккаунт
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Роман Богатов, который дебютировал в UFC на турнире на «Бойцовском острове» в минувшие выходные, пожаловался, что в «Твиттере» появился его фейковый аккаунт. Напомним, Богатов проиграл бразильцу Леандро Сантосу единогласным решением судей.

«Друзья! В сети «Твиттер» появился мой фейковый аккаунт. К сожалению, я узнал об этом только сегодня.

Официально заявляю, что не имею к нему никакого отношения, и, более того, у меня никогда не было своей страницы в «Твиттере». Мои единственные на данный момент официальные аккаунты — это «Инстаграм» и «ВКонтакте»: Роман Богатов.

Мне жаль, что мошенники используют имена и репутацию бойцов в корыстных целях, создавая фейковые страницы. Если я когда-нибудь заведу дополнительно аккаунт в какой-то другой сети, я обязательно расскажу об этом здесь», — написал Богатов в своём «инстаграме».

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