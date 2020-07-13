Пётр Ян рассказал, на что потратит гонорар за победу над Альдо

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории, рассказал, как распорядится деньгами, причитающимися ему за победу над бразильцем Жозе Альдо. Ян победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC на «Бойцовском острове», который прошёл в минувшие выходные, и стал чемпионом промоушена в лёгком весе.

«Я строю маме дом. Хочу построить большой семейный дом. У меня такой план.

Обеспечил ли я себя на жизнь? Если мне придётся завтра не драться, то я уже смогу себе построить жизнь. Я знаю, чем могу заниматься и где себя найти. Но я ещё молод и сейчас нахожусь, наверное, на самом пике своего развития, где постепенно набираюсь опыта и многие вещи начинаю понимать иначе», — приводит слова Яна Sport24.

На счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в MMA.