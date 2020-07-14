Пётр Ян отреагировал на появление граффити в его честь
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории, прокомментировал появление граффити, которое нарисовали в Санкт-Петербурге после его победы над бразильцем Жозе Альдо. Ян победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC на «Бойцовском острове», который прошёл в минувшие выходные, и стал чемпионом промоушена в легчайшем весе.
«Я в Питере, подтягивайтесь! Спасибо автору! Улица закаляет характер», — написал боец в своём «инстаграме».
27-летний Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
В Санкт-Петербурге нарисовали граффити в честь чемпиона UFC Петра Яна. Фото
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