Стипе Миочич — Даниэль Кормье. Проморолик к турниру UFC 252

Пресс-служба UFC опубликовала проморолик главного боя турнира UFC 252, который состоится 15 августа. В главном событии турнира третий бой проведут чемпион организации в тяжёлом весе Стипе Миочич и Даниэль Кормье.

Турнир UFC 252 пройдёт в Лас-Вегасе (США). Турнир станет последним в серии шоу, проводимых в Лас-Вегасе после возвращения промоушена из Абу-Даби.

Напомним, что Миочич и Кормье встречались уже дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во второй схватке американец хорватского происхождения взял убедительный реванш. Та встреча прошла в августе 2019 года и с тех пор ни один из бойцов больше не появлялся в октагоне.



Даниэль Кормье уже не раз заявлял, что независимо от исхода третьей встречи завершит карьеру после неё.